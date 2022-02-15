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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهى عصر الورق.. العدل تعلن ميكنة مكاتب وفروع التوثيق المطورة بالجمهورية

ارشيفية
ارشيفية

​أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي.

وقالت المصلحة إن هذا الإعلان ينهي  العصر الدفتري والورقي بجميع المكاتب والفروع المطورة واستبدالها بأجهزة الحاسب الآلي، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالبدء في مشروعات التحول الرقمي، واستمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

​جدير بالذكر أن وزير العدل أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري للتحقق من مدى التزام مكاتب وفروع التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية بتطبيق القرار المذكور.

كما كلف  لجنة من المصلحة لإنشاء إدارة التدريب والبيانات داخل الهيكل التنظيمي لمصلحة الشهر العقاري، نهوضاً واهتماماً بتطوير العنصر البشري واستمرار التحول إلى الميكنة على نحو يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

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