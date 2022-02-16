برلماني: قانون المجلس الصحي المصري خطوة نحو الارتقاء بالمنظومة الطبية

أكد النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن قانون المجلس الصحي المصري، بمثابة خطوة جيدة نحو تطوير منظومة الصحة.

و قال “ درويش ” خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أن القانون الجديد يستهدف تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى.

واختتم حديثه قائلا: "فكرة القانون جاءت متأخرة، لكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً ".

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الأربعاء الماضي ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري فى مجموعه على أن تأخذ الموافقة النهائية فى جلسة قادمة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون أن المادة (18) من الدستور نظمت أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".