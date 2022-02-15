كل ماتريد معرفته عن خدمات القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور إبراهيم عاشور ، منسق القوافل الطبية بالقاهرة ، أن جميع الخدمات التي تقدمها

القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة مجانية ، معقبًا:"مفيش جنيه بيدفع مقابل خدمة" .



وأضاف " عاشور" خلال حواره المُذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، أن تتضمن القوافل 10 تخصصات واستشاريين على أعلى مستوى و160 ألف نوع دواء وأشعة ومعمل تحاليل متكامل ، مشيرًا إلى أن وفي حالة وجود علاج على نفقة الدولة يتم تحويل المريض على أقرب مستشفى .



وأشار ، إلى أن القوافل تخدم يوميًا ما لايقل عن 1000 مواطن من خلال 8 قوافل طبية أسبوعيًا داخل محافظة القاهرة ، مضيفًا أن المناطق النائية يكون لها الأولوية في الحصول على القوافل الطبية مستطردًا أن القافلة يوجد بها فريق تطعيم ضد فيروس كورونا .



وفي سياق متصل ، قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن إطلاق القوافل الطبية المجانية هى جزء تقدمه وزارة الصحة من خلال المبادرات الرئاسية من خلال مبادرة " حياة كريمة " .



وأكد حسام عبد الغفار، ،أن " حياة كريمة " هى مبادرة رئاسية عملاقة لتوفير معيشة مناسبة للمواطنين فى كافة القطاعات ، وتقدم خدمات رعاية صحية للقرى الأكثر احتياجا .



وأشار حسام عبد الغفار ، إلى أن وزارة الصحة أطلقت آلاف القوافل الطبية بإجمالى الكشف عن 2 مليون مواطن ، وإجراء تحاليل دم لأكثر من 336 ألف مواطن بالاضافة لإحالة أكثر من 9 آلاف مواطن لتلقى الخدمات الطبية فى المستشفيات فى العديد من المحافظات .