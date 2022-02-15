صلح بكوم أمبو ينهى خصومة ثأرية أستمرت 8 سنوات بسبب خلافات الجيرة

بين عائلتي آل قرشي وآل نجار

شهدت قرية فطيرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان اليوم عقد مراسم الصلح بين عائلتي آل قرشي وآل نجار بعد خصومة ثأرية استمرت نحو 8 سنوات.

وقد حضر مراسم الصلح السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان العميد محمد البنا نائبا عن المحافظ أشرف عطية، والنائب خالد رضوان ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات الشعبية والتنفيذية والامنية ونحو 3000 مواطن أبناء القرية والقري المجاورة، وقام ال نجار بتقديم الكفن لعائلة ال قرشي وتعانق الطرفين وسط تهليل الحضور.

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وتعود وقائع القضية إلي عام 2014 عندما وقعت مشاجرة بين موسي من عائلة آل قرشي ومحمد من عائلة آل نجار بسبب خلافات الجيرة حيث قام فيها محمد بضرب موسي وهو ما أسفر عن مقتله والقبض علي موسي وحكم علية بالسجن ٥ سنوات، وخلال تلك الفترة قامت لجان المصالحات بالتعاون مع الأمن حتي تم التراضي بين الطرفين وإتمام الصلح.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع " ممشى مصر " لتطوير وتوسعة الكورنيش الجديد رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس فرع الجهاز المركزى للتعمير وذلك فى إطار المتابعة المتواصلة للجهود المبذولة لتنفيذ باقى مراحل التطوير والتجميل الجارية لإستعادة الوجه الحضارى والجمالى.

وخلال الجولة الميدانية أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف الجهود ورفع معدلات الأداء من أجل الإنتهاء من المشروع في المواعيد المحددة ، مع ضرورة مراعاة الجودة والدقة فى التنفيذ ورفع تراكمات الحفر والأعمال الإنشائية أولاً بأول وإتخاذ كافة إجراءات السلامة المهنية.

وقد أستمع محافظ أسوان لشرح لمراحل تنفيذ المشروع الموزع على 4 قطاعات رئيسية و16 قطاع فرعى بإنشاء الحوائط الساندة والتكاسى بطول 2.5 كم ، بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة ، وأيضاً توسعة طريق الكورنيش بطول 9 كم وبعرض وبعرض يصل لحولى 20 متر تشمل 3 حارات في كل إتجاه مع ممشى لممارسة رياضة ركوب الدراجات مع عمل إستراحات لها ، وهو الذى سيتوازى مع إنشاء حديقة مفتوحة وممشى سياحى شرقى بطول 1كم ومتوسط عرض 90 متر يضم مراسى لإنطلاق الرحلات النيلية.