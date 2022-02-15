أخبار توك شو| شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين: لا وجود لـ بنزين 98.. والأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة تضرب البلاد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





الرئيس السيسي يصل إلى مقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل.. فيديو



أفادت فضائية “ اكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبيل مشاركته في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي .



شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين: لا وجود لـ بنزين 98



كشف المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين، حقيقة وجود بنزين 98، قائلا: "لا مفيش.. حتى الآن نحن واقفون عند بنزين 95".



الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة تضرب البلاد: البسوا تقيل |تفاصيل



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث حالة من التقلبات الجوية بداية من الجمعة القادم، وستكون على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وسيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة و سيكون ملحوظا بشدة يوم السبت، بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة واضطراب حركة الملاحة البحرية.



فيديو | اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. حملة تضامنية لإنقاذ الأبطال الصغار

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا بعنوان “اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. حملة تضامنية لإنقاذ الأبطال الصغار”.



أستاذ أورام يوضح أهمية الكشف المبكر عن السرطان وأهم أعراضه



تحدث الدكتور عماد عبيد ، استاذ ورئيس قسم أورام الأطفال ، عن أهمية الكشف المبكر لمرض السرطان ، قائلًا إن عدد الحالات المصابة بالسرطان في فئة الأطفال قليلة ولكن لا يزال السبب الأول في الوفيات في هذا السن .



بحوث البترول: الدول الأفريقية تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الطاقة



قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول: إن مصر أصبحت مركزا إقليميا للغاز الطبيعي وأصبحت قادرة أيضًا على منافسة الدول الأجنبية المتقدمة.



بنزين 98 حقيقة أم شائعة.. رئيس البترول بنقابة المهندسين: لم نصله بعد



قال المهندس صبري الشرقاوي رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين وخبير الطاقة، إن مؤتمر ومعرض إيجبس 2022 يشهد مشاركة 11 وزير بترول و20 رئيس شركة عالمية و450 عارض من 80 دولة و40 شركة مصرية.



أماني أبو زيد: بلورة 69 مشروعا عملاقا عابرا للقارة وإقليميا بالطاقة والنقل



قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضية البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات بمفوضية الإتحاد الأفريقي، إن القارة الإفريقية تعتبر قارة أكثر من واعدة، مشيرة إلى أنه طوال عقدين تحقق القارة أعلي معدلات نمو فى العالم، كما أنه يوجد قطاعات بارزة بها.



دورة إسعافات أولية وأنشطة اجتماعية بمعسكر طلاب قادرون باختلاف



تحدث الدكتور صلاح هاشم ، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الإجتماعية ، عن معسكر طلاب قادرون باختلاف ، قائلًا إن وزارة التضامن بدأت في اتباع اتجاه مختلف عن السياسات التقليدية ، حيث بدأنا نهتم ببناء الإنسان بكل فئاته العمرية .



سيبوني فى حالي.. أحمد زكى ينهى الحوار بعد هذا السؤال| نوستالجيا



حل الفنان الراحل أحمد زكي، ضيفا فى حوار سابق، قائلا: "وأنا بعمل تفاصيل شخصية أنور السادات وعبد الناصر كان نفسي إننا نشوف عينيهم وهم جواهم أيه.. وفى ست دقائق السي ان ان غطت تمثيلي فى الشخصيات دي.. وجابوا لقطة ليا وأنا بشخص عبد الناصر ولقطة ليا تانية للسادات وأنها إزاى عملت شخصيتين لرؤساء جمهورية ورا بعض وكان حدث بالنسبة لهم".





بمناسبة قُرب انتهاء الشتاء وقدوم الصيف.. استشاري يوضح الحل الأسرع لفقدان الوزن |فيديو



قال الدكتور خالد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إنه مع قرب انتهاء فصل الشتاء، وقدوم فصل الصيف، يفضل فقدان الوزن سريعاً، معقباً: "احنا دلوقتي في الشتاء بنلبس هدوم كتير وبالتالي بتغطي كل عيوب الجسم عشان متبانش قدام الناس .. لكن الأمراض المصاحبة لزيادة الوزن مش هتعرفي تهربي منها".