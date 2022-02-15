عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر تمتلك مقومات لتكون أهم الدول الواعدة في مشروعات الطاقة

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

أثنت النائبة رقية الهلالي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، على انطلاق مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 14 - 16 فبراير الحالي، تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة»، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، والتي عقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن معرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة أصبح خلال السنوات الماضية بمثابة قبلة وتاريخ غاية في الاهمية على أجندة الطاقة الدولية، مضيفة ان المعرض نقطة الانطلاق لعام يتضمن حوارًا إستراتيجيًا في مجال الطاقة، كما أنه يعد أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

 

وأكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" في دوراته خلال السنوات الـ7 الماضية، ساهم بكل تأكيد في التوسع والنمو الذي تشهده الدورة الحالية من المؤتمر هذا العام، حيث أصبح مؤتمر ومعرض "إيجيبس" نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال إفريقيا وشرق المتوسط، مؤكدة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتكون واحدة من أهم الدول الواعدة في مشروعات الطاقة المتجددة وهذا ما أثبتته مصر خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات قومية عملاقة وتعاون مشترك مع الدول في مجال الطاقة وغيرها مما يعزز مكانة مصر دولياً.

 

وأشارت رقية الهلالي، إلي أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022"،  أثبت نجاحة في أن يكون منصة فاعلة يلتقي فيه المسئولون والوزراء والرؤساء التنفيذيون ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز، مما يعزز ثقة المستثمرين فى الاستثمار بمصر في كافة مجالات الطاقة، وهذا ما أثبته المؤتمر الدولي في  دورته الحالية من حيث المشاركون وهم 11 وزيرًا للبترول والطاقة من عدة دول ، و19 من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية 8 قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبرى، و 26 ألف مشارك من دول مختلفة، و 25 شركة بترول عالمية ومحلية مشاركة في المؤتمر كما يشمل المؤتمر 73 جلسة حوارية و260 متحدثًا، وأكثر من 1900 يمثلون الشركات والمنظمات والجهات المشاركة، فضلا عن  أكثر من 450 شركة عارضة و7 أجنحة دولية بالمعرض المصاحب للمؤتمر.

 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن  الدولة المصرية بفضل قيادتها  السياسية الحكيمة، تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير مصر 2030، نحو الجمهورية الجديدة، مقدمة كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لكافة القطاعات في الدولة وخاصة دعمة المستمر لقطاع البترول، وعلى رعايته المستمرة لافتتاح مثل تلك المؤتمرات والمعارض الدولية.

معرض مصر الدولي حماه الوطن الطاقة البترول الغاز شمال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

لا نية للتأجيل.. الأعلى للجامعات: إنطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

ترشيحاتنا

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة في الدوري.. صور

رياح وأمطار.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الجمعة لـ الأحد.. فيديو

ديفيلية للمراكب في نهر النيل خلال مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

تخفيف عقوبة المتهم في قضية "سيدة الوراق" لشهرين وغرامة ألفي جنيه

رسميًا| موعد مباراة مصر والسنغال.. 3 أسباب تمنح الأفضلية للفراعنة و 3 لـ الأسود

أخبار البرلمان | 8 جزاءات تأديبية للعمال المخالفين بقانون العمل.. رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

فيديو جراف.. من هي فرح الهادي المصابة بمرض جلدي نادر

فيديوجراف.. قصة فتاة تسبب الكوافير في إصابتها بالصلع بالمنصورة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ