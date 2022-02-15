بناء على طلب إحاطة.. آثار النواب تتفقد مسجد مغلطاي بالحسين

قامت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين بتفقد مسجد مغلطاي الجمالي والذي كانت قد تقدمت به النائبة داليا السعدني وتم مناقشته في اللجنة في وقت سابق واستمعت اللجنة من مسؤولي وزارة الاوقاف والاثار والترميم .

وطالبت النائبه داليا السعدني بتحديد واعلان ميعاد محدد لبدء تطوير وصيانة المسجد بعد صدور قرار اسناد وإعداد المقايسة الخاصة بالمسجد واصطحب اللجنة الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لشرح ما جاء في طلب الإحاطة الخاص بالنائبة داليا السعدني فيما يخص إغلاق وعدم تطوير مسجد مغلطاي في حي الحسين .

وجاء في طلب الإحاطة تطوير مسجد الأمير مغلطاي بشارع قصر الشوق- خلف مسجد الحسين بمنطقة الجمالية، علما بأنه مغلق منذ فترة ويقوم المصلين بافتراش الشارع لأداء الفرائض .

ويشارك في الزيارة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنه والنائبة داليا السعدني والنائب تامر عبد القادر .