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رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 30 ألف مشروع في حياة كريمة.. مدبولي: ستساهم في رفع وتحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.. توفر المزيد من فرص العمل لقاطنى المواقع المستهدفة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي:

الرئيس السيسي يتابع بصورة مستمرة ما تم من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

حريصون على تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة

مشروعات المبادرة ستساهم في رفع وتحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

"حياة كريمة" ستوفر مزيد من فرص العمل لقاطنى المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومسئولى وزارتى الكهرباء، والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشارى الخاص بمتابعة مشروعات المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء التأكيد على ما تحظى به المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من اهتمام من قبل  الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار هذه المبادرة. 

وأكد رئيس الوزراء حرص أجهزة الدولة على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة فى هذا الشأن، ومراعاة أقصى معايير الجودة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، نظراً لما ستسهم فيه تلك المشروعات من رفع وتحسين لمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم، شهد استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يصل إجماليها إلى أكثر من 30 ألف مشروع فى مختلف القطاعات، سواء التى يتم تنفيذها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتناول التقرير ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بأعمال البت والترسية واسناد الأعمال، وكذا تخصيص الأراضى، واستكمال أعمال التصميمات والمقايسات والتنفيذ لمختلف المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، سعياً للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة.

حياة كريمة الهيئة الهندسية الرئيس السيسي

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