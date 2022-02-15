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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرنولد: ليفربول سيُتوج ببطولة على الأقل هذا الموسم

أرنولد
أرنولد

أكد ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريقه ليفربول الإنجليزي، أنه يتوقع أن يحصل ناديه على بطولة واحدة على الأقل هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وقال “أرنولد”، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إنتر بدوري الأبطال، “المهم هو تحقيق البطولات الكبرى، انظر إلى تشكيلة مانشستر سيتي الرائعة ولكن لم يستطيعوا تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا حتى الآن، نحن حققنا الدوري ودوري الأبطال”.

وأضاف “هذه ليست سخرية، لكن كأسًا واحدًا في الموسم هو الحد الأدنى بالنسبة لنا.. إنه متوقع الآن، إذا لم نفعل ذلك ، فسيكون ذلك مخيبًا للآمال بشكل كبير.. نريد الفوز بالبطولات في كل موسم”.

وتابع "دائمًا ما تكون منافسات الكأس مفتوحة على مصراعيها ، يمكن أن يحدث أي شيء في مباريات الذهاب والإياب، لا أحد مفضل للفوز بالمباراة بشكل واضح، فكما ترى مفاجأت طوال الوقت، الدوريات مختلفة بعض الشيء.. نعتقد أنه يمكننا الفوز بكل شيء."

وعن خيارات خط الهجوم في فريقه، قال:" وجود العديد من الخيارات يسهل الأمور، لقد أظهرنا للجميع أنه يمكننا التنافس على جبهات متعددة ، لكن الحصول على مكان في جميع المسابقات الأربع لا يزال أمرًا جيدًا بالنسبة لنا.. لدينا فرصة لإضافة كأس في غضون أسبوعين."

ويواجه ليفربول نظيره إنتر، غدًا الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

 

 

 

 

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