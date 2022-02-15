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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

رئيس شركة المياه يستقبل وفد حماية المستهلك لمتابعة المنظومة في الأقصر

رئيس المياه يستقبل
رئيس المياه يستقبل وفد حماية المستهلك لمتابعة المنظومة

إستقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر وفد من حماية المستهلك بهدف متابعة نظم العمل بمحطات المياه والصرف الصحى والتى تشمل الجودة والمعايير والمطابقة وحماية المستهلك حيث تابع الوفد كل من قطاعات ( المعامل والجودة -  الصيانة والتشغيل – خدمة العملاء - الخط الساخن – التوعية - الإعلام - العلاقات العامة - المشاركة المجتمعية ) وذلك للوقوف على الشكل الامثل لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. 

وتم التوجه لعدد من محطات المياه ومحطات الصرف الصحى بكل من إسنا وأرمنت والأقصر .

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 ضم فريق العمل من جهاز حماية المستهلك كل من الدكتور حمدى عبدالنبى الصادق مدير عام المعايير والتراخيص والمهندسه عايده بسيونى لمتابعة مراحل تنقية المحطات والشبكات ودكتوره هدايه محمد مصطفى ودكتور محمد مصلح جمعة ودكتور محمد عاطف الشرقاوي لمتابعة العمل داخل المعامل التابعة الشركة والتأكد من مطابقة نتايج التحاليل والإجراءات التصحيحية المتخذه فى حالة عدم مطابقة النتايج 
كما توجه أيضا كلا من الأستاذ يحيى حسين والأستاذ صلاح بكر بإدارة حماية المستهلك لمتابعة مركز الخدمة للعملاء والعلاقات العامة والتوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والخط الساخن حيث أشاد الفريق بالجهد المبزول فى منظومة خطط العمل داخل الشركة 
ومن جانبه وجه اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة كل الشكر والتقدير لفريق عمل جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك على الجهد المبذول فى المتابعة الميدانيه للمحطات والمعامل والقطاعات المختلفه بهدف الوصول للشكل الأمثل فى تقديم الخدمة للمواطنين .

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