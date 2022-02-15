وزير الشباب والرياضة يتفقد مشروع تطوير النادي المصري القاهري الجديد.. فيديو وصور

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتفقد نادي المصري القاهري الجديد، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة المشروع وتطويره في الفترة المقبلة، وحضر سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مع عدد من من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
والتقى الدكتور أشرف صبحي مع مجموعة من الشباب من الفرق الكشفية وأعضاء النادي وبرلمان الشباب، خلال مشاركتهم فى فعاليات المؤتمر الحوارى المُنعقد بالنادى، تحت عنوان دور وزارة الشباب والرياضة فى تنمية الوعى الوطنى لدى شباب مصر.
وحرص وزير الشباب والرياضة على تفقد المشروع الجديد لتطوير نادي المصري القاهري الجديد، وذلك ضمن تطوير منطقة مصر القديمة بالقاهرة، والذي تضمن تخصيص أرض كبيرة لتفيذ المشروع وتطوير النادي إلي مكان يليق بكافة الشباب.
وقدم الشباب فقرات استعراضية مختلفة من الرياضة والموسيقي، أمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال تفقده لأرض المشروع الجديدة لتطوير نادي المصري القاهري الجديد.
وقال سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن الدكتور أشرف صبحي هو من أصر علي إقامة النادي وعدم إلغاء انتخابات مجلس الإدارة للنادي، وذلك لعدم وقف فعاليات النادي تحت أي ظروف.
وتابع أنه بتكليف من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بدأ إنشاء النادي الجديد، ولم يتم إخلاء النادي القديم إلا عند استلام أرض النادي الجديدة، وبالفعل تم تكليف المهندس تيسير مطر لنزول الانتخابات داخل النادي لدفع بالنادي الي التطوير بمقدمته.