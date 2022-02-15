عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الشباب والرياضة يتفقد مشروع تطوير النادي المصري القاهري الجديد.. فيديو وصور

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتفقد نادي المصري القاهري الجديد، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة المشروع وتطويره في الفترة المقبلة، وحضر سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مع عدد من من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

والتقى الدكتور أشرف صبحي مع مجموعة من الشباب من الفرق الكشفية وأعضاء النادي وبرلمان الشباب، خلال مشاركتهم فى فعاليات المؤتمر الحوارى المُنعقد بالنادى، تحت عنوان دور وزارة الشباب والرياضة فى تنمية الوعى الوطنى لدى شباب مصر.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تفقد المشروع الجديد لتطوير نادي المصري القاهري الجديد، وذلك ضمن تطوير منطقة مصر القديمة بالقاهرة، والذي تضمن تخصيص أرض كبيرة لتفيذ المشروع وتطوير النادي إلي مكان يليق بكافة الشباب.

وقدم الشباب فقرات استعراضية مختلفة من الرياضة والموسيقي، أمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال تفقده لأرض المشروع الجديدة لتطوير نادي المصري القاهري الجديد.

وقال سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن الدكتور أشرف صبحي هو من أصر علي إقامة النادي وعدم إلغاء انتخابات مجلس الإدارة للنادي، وذلك لعدم وقف فعاليات النادي تحت أي ظروف.

وتابع أنه بتكليف من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بدأ إنشاء النادي الجديد، ولم يتم إخلاء النادي القديم إلا عند استلام أرض النادي الجديدة، وبالفعل تم تكليف المهندس تيسير مطر لنزول الانتخابات داخل النادي لدفع بالنادي الي التطوير بمقدمته.

 

6e671047-fdd3-42ba-9c9d-7de3ce583bf1
6e671047-fdd3-42ba-9c9d-7de3ce583bf1
7b228f72-f701-4fb4-a689-6e37f2d77198
7b228f72-f701-4fb4-a689-6e37f2d77198
9a7efaf7-d09d-4c2f-b42c-9b1322814767
9a7efaf7-d09d-4c2f-b42c-9b1322814767
196b26e2-e13b-4fa2-969f-13642ebff295
196b26e2-e13b-4fa2-969f-13642ebff295
994a244e-faff-4186-84e7-85e320081d6b
994a244e-faff-4186-84e7-85e320081d6b
3797089e-2702-4e83-9f51-b8fc0cb3bbb3
3797089e-2702-4e83-9f51-b8fc0cb3bbb3
4001384a-b942-4c0f-8685-bf2255545733
4001384a-b942-4c0f-8685-bf2255545733
a76f5624-8951-4f20-9583-0f38c5b3bdcf
a76f5624-8951-4f20-9583-0f38c5b3bdcf
d5b3ee95-139e-4be3-b533-e4ad6e6a87a5
d5b3ee95-139e-4be3-b533-e4ad6e6a87a5
dffb5297-c863-44a1-8033-a2ebeff8cfff
dffb5297-c863-44a1-8033-a2ebeff8cfff
e6adfcbb-b7fe-4b40-ab31-d742c082d3c6
e6adfcbb-b7fe-4b40-ab31-d742c082d3c6
e9ffbde0-2509-4452-a1c5-f28241c5ae90
e9ffbde0-2509-4452-a1c5-f28241c5ae90
f72fdea6-ac1b-4a30-87ac-fb059ee2d31d
f72fdea6-ac1b-4a30-87ac-fb059ee2d31d
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي نادي المصري القاهري الجديد نادي المصري القاهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

ذروة الموجة السبت.. الأرصاد: طقس سيئء يضرب مصر من الجمعة لـ الأحد..فيديو

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

مصرع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث سير بمصر الجديدة.. تفاصيل

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

7 أسباب تحرمك من التقديم في وحدات دار وسكن وجنة مصر

بسياراتها والمقاهي.. خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه|صور

موضوعات متعلقة

صبحي عن تطوير نادي المصري القاهري: حياة كريمة مش للأرياف بس.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

دوري أبطال أفريقيا.. الاتحاد السوداني يؤجل مباراة الهلال استعدادا لـ الأهلي

البيت الأبيض: دمج الشركات الدفاعية خطر يهدد الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي

هل الزوج له عدة طلاق أو وفاة مثل الزوجة؟.. الافتاء تفند الحالات

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ملك البحرين وقائد الأسطول الخامس.. فيديو

مصادرة مستلزمات طبية مجهولة.. القانون يواجه غش الدواء بعقوبة رادعة

أفضل طرق لحذف الملفات والصور من Google Drive جوجل درايف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

بريطانيا تستعين بالأغنام لمساعدة الأطفال على تلقي لقاح كورونا.. صور

فيديو

غرق مركب صيد بالإسكندرية.. البحث عن الضحايا مستمر وسط صراخ الأهالي.. فيديو

رياح وأمطار.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الجمعة لـ الأحد.. فيديو

فيديو .. كيف ينقل المتعافي من كورونا العدوى للآخرين

شاهد.. والد سلمى ضحية الدهس بطريق جمصة يكشف مفاجأة في الحادث

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ