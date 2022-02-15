وزير الشباب والرياضة يتفقد مشروع تطوير النادي المصري القاهري الجديد.. فيديو وصور

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتفقد نادي المصري القاهري الجديد، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة المشروع وتطويره في الفترة المقبلة، وحضر سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مع عدد من من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

والتقى الدكتور أشرف صبحي مع مجموعة من الشباب من الفرق الكشفية وأعضاء النادي وبرلمان الشباب، خلال مشاركتهم فى فعاليات المؤتمر الحوارى المُنعقد بالنادى، تحت عنوان دور وزارة الشباب والرياضة فى تنمية الوعى الوطنى لدى شباب مصر.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تفقد المشروع الجديد لتطوير نادي المصري القاهري الجديد، وذلك ضمن تطوير منطقة مصر القديمة بالقاهرة، والذي تضمن تخصيص أرض كبيرة لتفيذ المشروع وتطوير النادي إلي مكان يليق بكافة الشباب.

وقدم الشباب فقرات استعراضية مختلفة من الرياضة والموسيقي، أمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال تفقده لأرض المشروع الجديدة لتطوير نادي المصري القاهري الجديد.

وقال سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن الدكتور أشرف صبحي هو من أصر علي إقامة النادي وعدم إلغاء انتخابات مجلس الإدارة للنادي، وذلك لعدم وقف فعاليات النادي تحت أي ظروف.

وتابع أنه بتكليف من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بدأ إنشاء النادي الجديد، ولم يتم إخلاء النادي القديم إلا عند استلام أرض النادي الجديدة، وبالفعل تم تكليف المهندس تيسير مطر لنزول الانتخابات داخل النادي لدفع بالنادي الي التطوير بمقدمته.

6e671047-fdd3-42ba-9c9d-7de3ce583bf1

7b228f72-f701-4fb4-a689-6e37f2d77198

9a7efaf7-d09d-4c2f-b42c-9b1322814767

196b26e2-e13b-4fa2-969f-13642ebff295

994a244e-faff-4186-84e7-85e320081d6b

3797089e-2702-4e83-9f51-b8fc0cb3bbb3

4001384a-b942-4c0f-8685-bf2255545733

a76f5624-8951-4f20-9583-0f38c5b3bdcf

d5b3ee95-139e-4be3-b533-e4ad6e6a87a5

dffb5297-c863-44a1-8033-a2ebeff8cfff

e6adfcbb-b7fe-4b40-ab31-d742c082d3c6

e9ffbde0-2509-4452-a1c5-f28241c5ae90