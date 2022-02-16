عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول مارس.. الدستورية تعقد أولى جلساتها برئاسة المستشار بولس فهمي

المستشار بولس فهمى
المستشار بولس فهمى

تستأنف المحكمة الدستورية العليا، جلساتها برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر 5 مارس، لنظر الدعاوى المؤجلة من يوم 5 فبراير.

وتسلم المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام عمله رسميا، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي.

وتفصل المحكمة  في الجلسة المقبلة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التي يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات. كما تصدر المحكمة حكمها، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهه بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لي مأمورية الضرائب المختصة.

وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته. وخلال جلسة 5 مارس تفصل المحكمة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية والتي تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله.

 

المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية العليا المستشار بولس فهمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

اتحاد الكرة يوجه الشكر لشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي

الأهلي يوافق على احتراف محمد عبد المنعم بشرط

شاهد .. أول رد فعل لـ عمر كمال بعد قرار إيقافه

اتحاد الكرة يكشف السبب في إقالة الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الأوليمبي

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

موضوعات متعلقة

حيثيات حكم مجازاة طالب جامعة حلوان المتحرش

تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا.. المستشار بولس فهمى يؤدى اليمين القانونية أمام السيسى اليوم.. وإحالة المستشار سعيد مرعى للمعاش بسبب ظروفه المرضية

رجال الشرطة يتصدرون.. شاهد الإقبال على مجلس الدولة لسحب ملفات التعيين

غابت الإناث في آخر يوم.. شاهد مجلس الدولة يسمح للطلاب بسحب ملفات التعيين

ترشيحاتنا

ميدو: أحمد سامي المرشح الأول لخلافة شوقي غريب في المنتخب الأولمبي

حبس وسحب الوحدة .. الإسكان الاجتماعي يضع عقوبات لمن يخالف شروطه

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 - 2- 2022

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

أخبار التكنولوجيا| جوجل تحذر من ثغرة أمنية عالية الخطورة تهدد بياناتك.. أسهل طريقة لـ نقل التطبيقات من هاتفك إلى بطاقة الذاكرة SD card

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

علاج الثعلبة عند الأطفال في مختلف مراحل الطفولة

شياطين الانس.. ماذا قالت شريفة ماهر عن جحود أبنائها بعد بيعهم قبرها؟

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور وفيديو

فيديو

8 نصائح لحماية البشرة ضد الجفاف .. تعرف عليها |فيديو

أميرة هاني تعلن فسخ خطوبتها في عيد الحب.. وتفاصيل جديدة حول مرض حمو بيكا|فيديوجراف

شقق الإسكان المتوسط .. الشروط وأسعار الوحدات والفئات المحظورة من التقديم|فيديو

إجراءات جديدة للسيطرة على الشغب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ