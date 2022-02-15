مران الأهلي.. جلسة جيم لـ أيمن أشرف‏

أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش ‏مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر ‏لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات ‏بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى أيمن أشرف جلسة في الجيم وبعض التدريبات الاستشفائية، ضمن البرنامج الخاص الذي ‏يقوم بتنفيذه بعض اللاعبين لتجهيزهم.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، استعدادًا للسفر غدا إلى ‏السودان لملاقاة الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ‏ملعب التتش، للحديث عن مواجهة الهلال ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت قيادة كابيللو ‏مخطط الأحمال.‏

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية ‏والخططية.‏

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل ‏يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.‏