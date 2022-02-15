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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي.. جلسة جيم لـ أيمن أشرف‏

صدى البلد

أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش ‏مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر ‏لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات ‏بدوري أبطال إفريقيا.

 

وأدى أيمن أشرف جلسة في الجيم وبعض التدريبات الاستشفائية، ضمن البرنامج الخاص الذي ‏يقوم بتنفيذه بعض اللاعبين لتجهيزهم.‏

 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، استعدادًا للسفر غدا إلى ‏السودان لملاقاة الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء.‏

 

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ‏ملعب التتش، للحديث عن مواجهة الهلال ثم خاض الفريق فقرة إحماء تحت قيادة كابيللو ‏مخطط الأحمال.‏

 

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية ‏والخططية.‏

 

وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل ‏يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.‏

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