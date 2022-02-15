خبير: أزمة سد إثيوبيا ستكون على طاولة القمة الأفريقية الأوروبية

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة السادسة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأوروبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا أن أزمة سد إثيوبيا ستكون على طاولة المفاوضات بهذه القمة.

وقال خالد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تحمل على عاتقها هموم القارة الإفريقية، مؤكدًا أننا نسير في هذا الاتجاه لتفعيل الروابط بين القارة الإفريقية وأوروبا لكسب مزيد من المصالح.

وتابع خالد عكاشة، أن مصر تمثل جسرًا فعالًا لتبادل المصالح بين القارتين، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تعزيز المكانة والدور الإفريقي خلال ترؤس الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن هذه الرحلة ستتطرق المفاوضات فيها لعملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

وأوضح خالد عكاشة، أن مصر لها أدوار ناجحة؛ ويمكنها نقل مصالح القارة لمثل هذه الموائد الدولية؛ لذا فإن الرئيس كان حريصًا على المشاركة بهذه القمة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تطرح مصر قضية المناخ والتوسع في الاستثمار بالطاقة النظيفة «مصر عندها خطة طموحة جدًا في هذا المجال»، بالإضافة لقضية سد النهضة.

وأكد خالد عكاشة، أن أجندة الرئيس في هذه اللقاءات تكون ممتلئة للقاء القادة الذين يمكن التعاون معهم تحقيق مصالح مصرية، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تكون فرصة حقيقية للاستماع للقيادة المصرية حول بعض الملفات والقضايا.



