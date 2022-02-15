عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: أزمة سد إثيوبيا ستكون على طاولة القمة الأفريقية الأوروبية

صدى البلد

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة السادسة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأوروبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا أن أزمة سد إثيوبيا ستكون على طاولة المفاوضات بهذه القمة.

 

وقال خالد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تحمل على عاتقها هموم القارة الإفريقية، مؤكدًا أننا نسير في هذا الاتجاه لتفعيل الروابط بين القارة الإفريقية وأوروبا لكسب مزيد من المصالح.

 

وتابع خالد عكاشة، أن مصر تمثل جسرًا فعالًا لتبادل المصالح بين القارتين، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تعزيز المكانة والدور الإفريقي خلال ترؤس الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن هذه الرحلة ستتطرق المفاوضات فيها لعملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

 

وأوضح خالد عكاشة، أن مصر لها أدوار ناجحة؛ ويمكنها نقل مصالح القارة لمثل هذه الموائد الدولية؛ لذا فإن الرئيس كان حريصًا على المشاركة بهذه القمة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تطرح مصر قضية المناخ والتوسع في الاستثمار بالطاقة النظيفة «مصر عندها خطة طموحة جدًا في هذا المجال»، بالإضافة لقضية سد النهضة.

 

وأكد خالد عكاشة، أن أجندة الرئيس في هذه اللقاءات تكون ممتلئة للقاء القادة الذين يمكن التعاون معهم تحقيق مصالح مصرية، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تكون فرصة حقيقية للاستماع للقيادة المصرية حول بعض الملفات والقضايا.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة محمد بديع بفيروس كورونا

ذروة الموجة السبت.. الأرصاد: طقس سيئء يضرب مصر من الجمعة لـ الأحد..فيديو

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تحذر من حالة طقس غير مستقرة تضرب البلاد

15 قرارا عاجلا من التعليم للمدارس قبل بدء الترم الثاني

اليوم.. بدء إلزام الشركات بالفاتورة الإلكترونية وإحالة المخالفين للنيابة

مصرع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في حادث سير بمصر الجديدة.. تفاصيل

رسميا.. فيفا يعلن موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

القارة السمراء في اهتمام الرئيس السيسي.. مصر صوت إفريقيا للعالم

"مازدا" شبيهة بعربات التوكتوك… مفاهيم مجنونة لم تدخل الإنتاج التجاري

نقابة الموسيقيين تمنع عمر كمال من الغناء.. تفاصيل

العارضة تحرم الزمالك من فرصة برأسية سيسيه وشيكابالا يهدر هدفا محققا أمام سموحة

الأزهر يقرر الاستعانة بالوعاظ والواعظات لسد العجز في المعاهد

السعودية.. غرامة 10 ملايين ريال والسجن عقوبة تداول المواد الغذائية الضارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«أوبن أير مول مدينتي»..الواجهة الأمثل لعشاق التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط|صور

أثناء رقصها.. أم تسقط ميتة بين ذراعي ابنها خلال حفل زفافه

السعودية.. ثور هائج ينطح المارة في أحد شوارع جدة|فيديو

مقطع يحبس الأنفاس.. رجل يتدلى من شرفة الدور الـ12 لممارسة الرياضة| شاهد

فيديو

فيديوجراف.. مادة طبيعية تخفض الكوليسترول الضار ولها آثار تجميلية على البشرة

ملاك الرحمة.. تفاصيل جديدة حول مصرع الطبيبة آلاء ..فيديو

غرق مركب صيد بالإسكندرية.. البحث عن الضحايا مستمر وسط صراخ الأهالي.. فيديو

رياح وأمطار.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الجمعة لـ الأحد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ