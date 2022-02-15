أخبار السيارات.. حكاية السيارة موريس مع إسماعيل يس.. مرسيدس تستعين بـ مصاصي الدماء للترويج لـ G class .. كيف تفوقت جينيسيس على لكزس؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

"إنت عدو المرأة ولا عدو الفرخة؟.. انا عدو كل أنثى حتى لو كانت أم الخلول"، أسطورتان في عالم الكوميديا اجتمتعا معًا في كثير من الأعمال خفيفة الظل التي عشقتها الجماهير العربية وعُلقت في أذهاننا، لكنهما هذا المرة قررا أن يتناولا كوميديا من نوع آخر يناقشان خلالها حكاية مجتمعية يعاني منها الكثير من الشباب العازف عن الزواج، في ظن منهم أنه عبء كبير من الصعب تحمله إنهما عملاقي الكوميديا الكلاسيكية إسماعيل يس وحسن فايق في أحداث فيلم "ليلة الدخلة" الذي شاركت بطولته برفقتهما السيارة العتيقة موريس.

التقطت عدسات المصورين لقطات تجسسية جديدة لنموذج اختباري لسيارة "مازيراتي جران توريزمو" الكوبيه من الجيل التالي وهي تجري عدة لفات اختبارية في مسار ثلجي والجديد هذه المرة هو إزالة معظم الكسوة التمويهية لتظهر معالم السيارة للمرة الأولى.

نشرت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية، فيلمًا قصيرًا لا تتعدى مدته الـ 8 قائق، على قناتها الرسمية باليوتيوب تروج فيه لموديلات الـ مرسيدس G class من سياراتها الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض، وخلاله استعانت بشخصية مصاص الدماء المستوحاة من أفلام الرعب، مرفقة مع الفيلم الدعائي عبارة "حب خالد" أو حب أبدي لا يموت.

نشرت شركة ديلورين موتورز الأمريكية، إعلانا تشويقيا جديدا عن عودة الشركة مرة أخرى بعد غياب لسنين طويلة من خلال طرازها الكهربائي من فئة السيارات الرياضية DeLorean EVolved المقرر إطلاقه رسميا هذا العام.

هيمنت شركات "مرسيدس" و "بي إم دبليو" و "أودي" على سوق السيارات الفاخرة خلال عام 2021 حيث استحوذت على 56٪ من مبيعات السيارات الفاخرة في الأسواق العالمية الرئيسية و 20٪ من إجمالي سوق السيارات الجديدة في المملكة المتحدة.