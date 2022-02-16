خالد عكاشة: التهدئة بدأت في روسيا.. وبوتين نجح بإيصال رسائله إلى الغرب

علق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا وحلف الناتو.

وقال خالد عكاشة في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ": " خلال فترة التصعيد الماضية كان بوتين يقوم بعمليات تصعيد لأقصى مدى؛ للحصول على أفضل نتيجة تحقق مصالحه، وتحتفظ له بالهيبة السياسية والأمنية، وتضمن له مكانة في عالم جديد يتشكل فيما بعد الجائحة".

وأضاف خالد عكاشة:" روسيا ترد دائما بأنها لن تقوم بالغزو واليوم نستطيع القول بأن عملية التهدئة بدأت في روسيا وهناك خطوات تجاه التهدئة بين روسيا وأوكرانيا ".

وتابع خالد عكاشة :" بوتين كان يقوم بحشد مجموعات عسكرية من أجل إيصال مجموعة من الرسائل للغرب وهذا ما نجح في فعله ".

واكمل خالد عكاشة:" بوتين كان يستخدم الحشود العسكرية كنوع من أنواع الضغط والأطراف الغربية أرسلت أكثر من وسيط من اجل تهدئة الأوضاع وبدأت برئيس فرنسا والمستشار الألماني ".

ولفت خالد عكاشة إلى أن: "بوتين وضع المطالب الروسية على المائدة الدولية ونجح في إيصالها بشكل جيد خلال جولات المباحثات مع رؤساء الغرب خلال الأسابيع الماضية".