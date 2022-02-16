بسبب تغريدة.. كاتب أوغندي يكشف كواليس تعذيبه في السجن

كشف الكاتب الأوغندي الشهير "كاكوينزا روكيراباشاجيا" تعرضه للتعذيب على أيدي أجهزة الشرطة الأوغندية بعد اعتقاله في ديسمبر 2021.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن الروائي والناقد الأوغندي الساخر كان قد ألقي عليه القبض من قبل قوات الأمن الاوغندية في ديسمبر الماضي، بسبب تغريدات كتبها عن الرئيس "يويري موسيفيني" وابنه اللذان ظلا في مكان مجهول حتى يناير 2022.

وقال أن 12 رجلا ارتدوا ملابس شرطة رسمية وكانوا يحملون أسلحة اقتحموا منزله وأحدهم قفز من الشرفة، لإلقاء القبض عليه وحطموا الزجاج ثم جعلوه يقف عاريا وضربوه بقوة في بطنه ورأسه بعد غطاء رأسه بغطاء أسمر حول عنقه.

ورغم حصوله على جائزة أفضل كاتب دولي لجائزة "pen" إلا أنه لم يسلم من التعبير عن رأيه بسلام، وأعلن السيد روكراباشايجا يوم الأربعاء أنه فر من البلاد منذ ذلك الحين.

تسبب التعذيب المزعوم أثناء الاحتجاز في اندلاع موجة من الغضب في أوغندا ، والكثير من النقاشات حول معاملة المشتبه بهم المحتجزين من قبل قوات الأمن.

قدمت العديد من جهات الإعلام هذه المزاعم للجيش الاوغندي الذي لم يرد بعد حتى الآن على حقيقة إلقاء القبض عليه وتعذيبه طوال هذه الفترة.