نورهان الشيخ: المؤشرات تدل على صعوبة الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تراجع الأزمة

قالت نورهان الشيخ استاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن هناك تراجع للأزمة الروسية الأوكرانية، بعد أن أعلنت موسكو سحب قواتها من الجنوب، والغرب وهو الأهم بالنسبة لأوكرانيا.

وأوضحت نورهان الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الدفاع الأوكراني أكد أنه لا يوجد قوات روسية على الحدود وكل المؤشرات تشير إلى تراجع الأزمة وقد يستغرق وقت، والعمل العسكري أمر وارد.

وأضافت نورهان الشيخ أن أمر الحرب ليس بالسهل وهى مكلفة جدا وتصريحات بوتن تؤكد أنه ليس هناك حرب.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية توسعت في تصدير الغاز لأوروبا لأن السوق الأوروبي أكثر جذبا، وروسيا تعمل على تمديد خطوط الغاز لأوروبا وهو أكثر أمان وأكثر إقبال من الغاز المسال الذي تصدره الولايات المتحدة لأوروبا.