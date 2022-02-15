حشيش مخلوط بالحلوى.. ضبط ممنوعات مهربة داخل حقائب راكب بالمطار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بالمبنى رقم 3 بمطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية والحلوى المخلوطة بمواد مخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وتقدم مندوب إحدى شركات الطيران بتفويض للشركة من أحد الركاب الذين وصلوا من نيويورك على رحلة طيران الشركة فى يوم سابق لإنهاء الإجراءات الجمركية على 3 حقائب متخلفة للراكب .

وتم تشكيل لجنة جمركية من عماد صلاح وأحمد مجاهد مأمورى الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٣٣عبوة سجائر إلكترونية بداخلها زيت مادة الحشيش المخدر وكيس حلوى مخلوطة بمادة الحشيش مخبأة بين أمتعة الراكب الشخصية .

قرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض على الأستاذ ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

WhatsApp Image 2022-02-15 at 7.52.27 PM (1)

WhatsApp Image 2022-02-15 at 7.52.27 PM

WhatsApp Image 2022-02-15 at 7.52.26 PM (1)