إصابة المخرج يسري نصر الله بفيروس كورونا

قال المخرج يسري نصر الله إنه مصاب بفيروس كورونا، ويلتزم حاليا بالعزل المنزلي بحسب تصريحات خاصة لموقع صدى البلد.

ينتطر المخرج يسري نصر الله عرض مسلسل “منورة بأهلها” الذي كان مقررا عرضه على منصة شاهد بداية فبراير الجاري، وهو من تأليف محمد أمين راضي.



المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.