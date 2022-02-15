برلماني: الإسراع في تقنين أوضاع كل الفئات بمخالفات التصالح في البناء ضروري

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن هناك حالة نشاط ومتابعة مستمرة من المحليات في إطار جهودها لمواجهة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية سواء كان ذلك بالبناء عليها أو غيرها من المخالفات، مؤيدا تغليظ عقوبة هذه التعديات.

و أضاف "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه من الضروري تقنين أوضاع كل الفئات التي تقدمت لطلبات التصالح في مخالفات البناء، معقبا " مينفعش طلب يتقدم ويترفض بسبب انه شروط التصالح غير منطبقة عليه مثل المباني البعيدة عن الكتل السكنية" أي لابد من إعادة تفعيل قانون التصالح مجددا ليشمل جميع هذه الفئات وبالتالي يتم تقنين أوضاعهم دون عقبات أو تحديات.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن الحكومة تلقت أكثر من مليون و 800 ألف طلب تصالح بمقدم 25% لسداد الرسوم التي بلغت حصيلتها 21 مليار جنيه ويتبقي تحصيل نسبة 75% لكل طلب تصالح علي حده.

ونوه البرلماني، إلي أهمية رصد التحديات القائمة أمام تطبيق منظومة البناء الجديدة لتحقيق أهدافها المنشودة وأهمها مكافحة الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية، قائلا " أما بالنسبة لمحافظة الغربية فهي محافظة حبسية ليس لها ظهير صحراوي ولذلك ستضع الحكومة رؤية خاصة بها".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء.

حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، كما نتابع أولا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف.

من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار: كان الهدف هو وضع منظومة للبناء، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وخلال ذلك رصدنا عددا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.

فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء.

وأشار الوزير إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب.