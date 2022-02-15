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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أشرف إسماعيل: 100" مليون صحة" قللت العبء على التأمين الصحي..فيديو

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة

قال أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، إن مبادرة " 100مليون صحة" أضافت إلى المواطن وقللت العبء على التأمين الصحي ، مؤكدا أن المبادرة أضافت للمواطنين رصيد من الصحة والمتابعة .

واضاف اشرف إسماعيل خلال لقاءه في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناة" اكسترا نيوز " ، إن هذه المعايير هي الأساس في تسجل المنشأة واعتمادها للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل ، مؤكدا أن الهيئة وضعت تحت الأشراف المباشر لرئيس الجمهورية وهو الأمر الذى إعطائها حيادية شديدة في العمل لضمان المعايير بدقة وحيادية .

واوضح اشرف إسماعيل ، إن خلال 3 سنوات قمنا بوضع معايير لكل المنشأة الصحية ، مشيرا إلي أن المعايير التي تم تطبيقها حصلنا فيها علي اعتماد دولي من الجمعية الدولية للجودة بالإضافة إلي حصولنا علي 5 أنواع مختلفة من المعايير وتم تطبيق هذه المعاير في اعتماد اكثر من 160 منشأه .

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