أشرف إسماعيل: 100" مليون صحة" قللت العبء على التأمين الصحي..فيديو

قال أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، إن مبادرة " 100مليون صحة" أضافت إلى المواطن وقللت العبء على التأمين الصحي ، مؤكدا أن المبادرة أضافت للمواطنين رصيد من الصحة والمتابعة .

واضاف اشرف إسماعيل خلال لقاءه في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناة" اكسترا نيوز " ، إن هذه المعايير هي الأساس في تسجل المنشأة واعتمادها للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل ، مؤكدا أن الهيئة وضعت تحت الأشراف المباشر لرئيس الجمهورية وهو الأمر الذى إعطائها حيادية شديدة في العمل لضمان المعايير بدقة وحيادية .

واوضح اشرف إسماعيل ، إن خلال 3 سنوات قمنا بوضع معايير لكل المنشأة الصحية ، مشيرا إلي أن المعايير التي تم تطبيقها حصلنا فيها علي اعتماد دولي من الجمعية الدولية للجودة بالإضافة إلي حصولنا علي 5 أنواع مختلفة من المعايير وتم تطبيق هذه المعاير في اعتماد اكثر من 160 منشأه .