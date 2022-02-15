لميس الحديدي تكشف أبرز قضايا القمة الأفريقية والأوروبية في بروكسيل ..فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قمة بروكسيل بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ستشهد لقاءات هامة سيعقدها الرئيس السيسي أثناء هذه الرحلة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية الهامة خاصة أن مصر ستستضيف قمة "كوب 27" للمناخ نوفمبر القادم.

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، أن “الدورة السادسة ”تُعقد بعنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، معلقة "عنوان مهم تندرج تحت لقاءاته قضايا هامة سيطالب الرئيس بإدماج الاقتصاد الأفريقي في الاقتصاد العالمي للقضاء على المجاعات أو التغيرات المناخية أو الإرهاب".

وأكدت أن القمة ستتضمن مناقشة قضايا إقليمية هامة مثل القضية الليبية والسورية ومواجهة الإرهاب حيث إن هذه القضايا أوروبا لها دور مهم في هذه القضايا بالأخص قضية الهجرة غير الشرعية ومصر تولي اهتماما لهذه القضية.