بسمة وهبة تدعم حمو بيكا وتوجه رسالة إلى نقيب الموسيقيين| فيديو

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة إلى نقيب الموسيقيين هاني شاكر، قائلة “أنا ضد إنك تمنع المهرجانات وتشجع الراب، على الرغم من إن الراب يحمل كلمات مسيئة، وأنا خايفة على بنتي وولادي وولاد المصريين كلهم”.

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، “ بترجاك ومن الواضح إنك زعلان، ومشدد على الناس انهم ميردوش عليا، وعلى الرغم من كده، أنا بحبك وبقدرك”.

وتابعت بسمة وهبة، “حمو بيكا فعلا تعبان، وأنت ملك الاحساس يا استاذ هاني شاكر، وانا مش بدافع عن حمو بيكا، ولو أى حد في موقف حمو بيكا ووصل لتلك المعاناة؛ هدافع عنه”.

وأشارت مقدمة برنامج “90 دقيقة” إلى أنه يمكن دراسة الحالة الانسانية لـ حمو بيكاـ وممكن يكون ليها حل يا أستاذ هاني، والف سلامة عليك يا حمو بيكا".