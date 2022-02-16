شل تشارك في الدورة الخامسة لمؤتمر إيجيبس 2022

تشارك شركة شل مصر، في الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (EGYPS 2022) والذي يُقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية (EIEC)، في الفترة من 14 فبراير إلى 16 فبراير، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

و تأتي مشاركة شل مصر في هذا المؤتمر والمعرض الرائد في إطار مساعيها الدؤوبة لدعم جهود مصر للتحول إلى مركزً إقليمي للطاقة والعمل على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

و تتضمن الفاعليات مشاركة السيد دي لا ري فينتر، نائب الرئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسال بشركة شل فى المؤتمر الاستراتيجي ضمن كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال البترول والطاقة حيث يشارك في جلسة حوارية تحت عنوان "الغاز الطبيعي كمحفز للانتقال نحو تقليل الانبعاثات الكربونية". تتناول الجلسة الدور المحورى للغاز الطبيعي فى عمليه التحول الى الطاقة النظيفة.

يشارك أيضاً السيد أمير جرجس، نائب الرئيس للأصول البحريه وشئون السلامة بشركة شل، في فعليات اليوم الثاني بمؤتمر الصحة والسلامة حيث يتحدث عن تجربة شل في هذا الإطار بجلسة حوارية تحمل عنوان "تحديد الأولويات الاستراتيجية على صعيد إدارة الصحة والسلامة بالقطاع" ليتناول أهم محاور استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالصحة والسلامة عالمياً واستعدادية الشركة لكافة السيناريوهات المحتملة بخاصة في ظل انتشار جائحه كوفيد 19.

وفي السياق ذاته، تتحدث السيدة آمال الشيخ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شل مصر للزيوت فى جلسة المرأة في قطاع الطاقة المقامة باليوم الثالث لفاعليات المؤتمر حيث تشارك في حلقة نقاشية حول أهمية تولى المرأة للمناصب العليا فى القطاع و اثر ذلك التنوع على تحسين كفاءة العمل.

وفي إطار التزامها بدعم المجتمعات التي تعمل بها، تعرض شركة شل مصر في جناحها هذا العام – كجزء من برامج إستثمارتها المجتمعية – مجهوداتها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي من أجل تطوير المدارس المجتمعية بمرسى المطروح بهدف الحد من ظاهرة التسرب من التعليم ومكافحة سوء التغذية وإمداد الأسر بالمؤن الغذائية على شكل حصص شهرية لتشجيع الأسر على متابعة انتظام أطفالهم فى المدارس إضافة إلى تحويل بعض المدارس ليلا إلى مراكز اجتماعية، فضلا عن دعم المرأة من خلال تدريبات تمكنهم من بدء مشروعاتهم الخاصة هذا بالإضافة الى تزويد تلك المراكز بالطاقة النظيفة والمتجددة.

و قد تم ترشيح هذا البرنامج لجائزة التميز في الصحة والسلامة لأفضل مشروع استثمار مجتمعي و تمكنت الشركة من الوصول إلى التصفيات النهائية فى المسابقه وسط منافسة شرسة من كبرى الشركات العاملة في المجال.