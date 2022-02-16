عيسى: قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل الاستيرادية يسبب خسائر ضخمة..فيديو

قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، فوجئنا بإصدار قرار من البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل الإستيرادية، مؤكدا أنه لا نعلم عن هذا القرار شيئا.

وأضاف علي عيسى، خلال تصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان المنتجون في مصر يرون أن هذا القرار سيسبب خسائر ضخمة وهائلة.

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال، ان هذا القرار لن يساعدنا في تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات، مؤكدا أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى تقييد الاستيراد.

وأشار علي عيسى إلى أنه قبل القرار كنا ندفع ثمن البضاعة المستوردة بنظام الأجل والآن علينا دفع المبلغ كاملا، مؤكدا أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى زيادة نسبة العمولات وسيزيد من عامل الوقت بعكس من الفترة السابقة.