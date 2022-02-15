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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المهن الموسيقية : لا رجعة في قرار إيقاف عمر كمال وإحالته للتحقيق..فيديو

المطرب عمر كمال
المطرب عمر كمال

وجه المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، رسالة للمطرب عمر كمال، “ انت بتقول أنك مسافر وعامل حفلات وطالع ترد على الناس والاستاذ  هاني شاكر مينفعش يكون مجال للكلام”.

 

وأضاف أحمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أن “عمر كمال مكانش المفروض يرد على الناس على السوشيال ميديا،  والمفروض أنه يركز في الحفلات والشغل”.

 

وتابع ، انه لا رجعة في القرار، مؤكدا أن  قرارمجلس نقابة الموسيقيين الوقف عن العمل واحالته للتحقيق ولو مش عايز يحضر التحقيق يوضح للمجلس".

 

وأشار  سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية إلى أن قرار الايقاف تحفظي لأن عمر كمال معه تصريح وليس معه عضوية، مؤكدا أن النقابة لم تصدر اي شئ أن عمر كمال كان تحت تأثير الكحول وما يردده عمر كمال باننا أكدنا انه كان مخمورا غير صحيح ". 
 

السوشيال ميديا الموسيقى أحمد رمضان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية

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