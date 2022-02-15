شعبة المستوردين: قرار الاعتمادات المستندية يتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليا..فيديو

قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من مارس المقبل، سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليا بنسبة كبيرة قد تصل إلي 15 و20%.

وشدد متي بشاي في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON”، أن القرار الجديد سيتبب في عملية ارتباك كبيرة جدا للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن أي بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا باستثناء الشركات الكبرى.

أكمل متي بشاي: " إحنا شغالين مع بعض ولا عكس بعض.. هو ده سوق لينا كلنا ولا إيه وبقالنا 3 أيام كل السوق مرتبك عشان الناس عليها التزامات وعليهم عرابين وسيستم الناس كلها شغاله عليه بقالها فترة."

وشدد متي بشاي ،على ضرورة إلغاء القرار حتى تستقر الأوضاع وخضوع القرار لمناقشة واسعة مع كافة الأطراف والغرف التجارية قائلاً : " عاوزين نعد ونتناقش ونشوف إيه الحل اللي ممكن نوصله مع بعض"

مبيناً أن الشعبة ليست ضد تجاه الدولة ولأمانع لكن لابد من دراسة كافة القرارات على كافة الأطراف ومصلحة المستهلك " .

وحول الأثار المتوقعة للقرار قال : " لو تم تطبيق القرار كل صغار المستوردين هيطلعوا من السوق وزيادة لا تقل عن 20% على أسعار المنتجات المستوردة.. كل الدول بتستورد أمريكا وروسيا والصين. و سوق المستوردين فيه داخل وخارج.. واللي بيصدر بيحتاج خامات وحجات يجيبها من بره ولو مجبش هيقفل وأحنا بنكمل بعض.. هي كلها ترس واحد.



