بلالين وقلوب بكواليس مسلسل بيت الشدة.. صور

فاجأ المنتج حسام المدني، شقيقه المخرج وسام المدني بحضوره في كواليس تصوير مسلسل "بيت الشدة" داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحرص حسام المدني، على اصطحاب "بلالين وقلوب فلانتين" للوكيشن التصوير، وتهنئة شقيقه بإنطلاق تصوير المسلسل، وأيضا الإحتفال بعيد الحب.

كما قدم التهنئة أيضا لأسرة المسلسل على رأسهم الفنانة وفاء عامر والفنان أحمد وفيق بطلي العمل.

وكان مخرج العمل وسام المدني، بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل "بيت الشدة"، داخل ديكور منزل النجمة وفاء عامر.

يخوض بطولة مسلسل"بيت الشدة" النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، ويشاركهما البطولة إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، ومنا عادل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.

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