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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المحمول: الزيادة في الأسعار تطبق على الهواتف فقط| فيديو

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن هناك زيادة سيتم تطبيقها على المحمول، موضحًا أن تلك الزيادة ستكون بنسبة 35%، وأصحاب الشركات التي تستورد المحمول تضع مكسبًا لها حوالي 10%، لتصل النسبة إلى 45%.

وأضاف محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”،  أن الزيادة في الأسعار تطبق على الهواتف المحمولة فقط، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتردد بوجود زيادات في الأجهزة الإلكترونية.

وكشف طلعت عن تفاصيل الزيادة قبل تطبيقها بحيث سيتم زيادة الـ 10 % جمارك على المحمول، مؤكدا أن هناك 14% ضريبة القيمة المضافة، و5% رسم تنمية، و5% يحصلها جهاز تنظيم الاتصالات.

وأشار  رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إلى أن الذي يعمل في هذه الهواتف، تكون بينه وبين الشركات نسبة، يعمل بها، بحيث تحصل الشركة على نسبة 2% وليس 20 أو 30% مثلما يتم ترديده.

اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية القيمة المضافة تنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة

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