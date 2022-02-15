نهاد أبو القمصان: نسبة الاستغناء عن السيدات تفوق الرجال في الأزمات الاقتصادية

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن ابتعاد السيدات عن سوق العمل بعد الزواج والحمل يؤثر على الفرص المتاحة لهن، لافتة إلى عدم وجود أي تناقض بين حفاظ المرأة على أسرتها وأبناءها والحفاظ على عملها.

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن عدم توظيف المرأة بسبب زواجها أو حملها يضيع على الشركات الاستعانة ببعض الخبرات الجيدة، موضحة أن نسبة الاستغناء عن السيدات فى العمل خلال الأزمات الاقتصادية أكبر من الرجال.

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى وجود تراخي في التفتيش على تطبيق قانون العمل لضمان حق المرأة العاملة، متابعة: "ثلث الأسر المصرية تعيلها السيدات بمفردهن، ودخل الرجل الآن وحده لم يعد يكفي الأسرة هذه الأيام".