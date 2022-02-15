لميس الحديدي تحذر من وسيلة نصب جديدة عبر رسائل نصية وعبر " الواتس اب " ..فيديو

حذرت الإعلامية لميس الحديدي من وسيلة نصب جديدة عبر رسائل نصية أو عبر الواتس أب تحت عنوان " لقد تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتاً نرجوا الاتصال بنا " قائلة : بدأت تظهر بكثافة قد تكون بداية لموجة نصب إلكتروني جديدة ".

تابعت الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة : " الناس بدأت تشتكي من وصول هذه الرسائل لها وعاوزة تطمن ؟ أنا بقلهم دي وسيلة نصب جديدة ولو البنك عاوزك كعميل هيكلمك ويتصل بيك ولو إنت قلقان روح البنك بتاعك بنفسك ".

وواصلت : " ده فخ رسائل مضللة لو جتلك الرسالة كلم الخط الساخن للبنك أو روح البنك ولاتحاول الاتصال بالرقم الذي أرسل الرسالة ولاتتجاوب مع مدعي أنهم موظفي خدمة عملاء ولاتعطي رقم حسابك البنكي لاي خص ".

وقالت : "مافيش بنك بيكلم العملاء عبر الواتس أو الرسالة دى النصية ".

وعرضت نموذجاً لرسائل نصية تحمل أخطاء لغوية قائلة : مكتوبة بشكل ركيك ومش معقول رسالة من بنك العربي بتاعها مكسر ".