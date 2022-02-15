محلية النواب : تغيير قيمة الإيجار القديم لصالح المالك واستمرار المستأجر

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه سيتم النص على تغيير قيمة الإيجار القديم لصالح المالك، لافتًا إلى أنه سيتم منح المالك حقوقًا متدرجة مع الحفاظ على استقرار المستأجر في قانون الإيجار القديم.

وأضاف أحمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك مجموعة شديدة البؤس في الملاك وكذلك المستأجرين «بنتدخل بمشرط جراح لتحقيق التوازن (بين المالك والمستأجر)».

وتابع أحمد السجيني، أن هناك مليون وحدة مغلقة، و2 مليون شقة مأهولة بالسكان في قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعمل على إنهاء أزمة الإسكان في مصر؛ لافتًا إلى وجود إرادة قوية من الدولة بقرارات مدروسة لحل مشكلة الإيجار القديم.

وحيا أحمد السجيني الإعلام؛ لعرضه هذه المشكلة واستقبال أصحاب المشكلات في هذا الصدد، مطالبًا وسائل الإعلام بالاستمرار في هذا الأمر، مؤكدًا أن هناك رغبة لإنجار هذا القانون في دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب.



وأكد أحمد السجيني، أنه سيتم وضع نصوص واضحة لعودة الشقق المغلقة فورًا للمالك؛ وذلك لتلافي مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، دعا إلى مبادرة لإعداد قانون يتعلق بحل إشكالية قانون الإيجار القديم «هذا القانون لن يُهدر حقوق أي مستأجر».