بعد تصدر أغنيته مع صولا عمر السوشيال ميديا.. عمل جديد لعمر زكي

أعلن المخرج عمر زكي، إطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع المطرب سيف مجدي، حيث يجرى التصوير حاليا في دبي، تمهيدا لإطلاق الأغنية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح زكي عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، أن الأغنية الجديدة من إنتاج سلطان الشن وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وكلمات عمرو المصري.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المخرج عن إطلاق أغنية جديدة لصولا عمر، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث نشر صورة له برفقة صولا عمر عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" معلقا عليها: انتظروا المفاجأة.

ويعد هذا التعاون بين المخرج عمر زكي والمطرب سيف مجدي هو الثالث، حيث سبق لهما التعاون في أغنية "أعراض ما بعد الفراق" و"أنا بطولي" والأغنيتان من إنتاج هاني محروس.

يذكر أن المخرج عمر زكي، قد أصدر مؤخرا أغنية جديدة للمطرب الشاب أمين خطاب بعنوان "يا حواء" بمناسبة عيد الحب، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إلى جانب المواقع والمنصات الرسمية.