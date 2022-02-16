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برلمان

الفيومي: وضع جدول زمني للانتهاء من البت في طلبات تصالح مخالفات البناء ضروري

النائب محمد الفيومي
النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب

قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن من الضروري إعادة النظر في إشتراطات البناء بالمنظومة الجديدة والتي يري الكثير من المواطنين صعوبتها في التنفيذ وتحديدا في المناطق الريفية خاصة وأن مساحات محافظات الدلتا تمتاز بصغرها.

وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء،طالب " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بأهمية التركيز علي وضع جدول زمني محدد المدة للإنتهاء من البت في طلبات التصالح، معقبا " لما تحط وقت معين للإنجاز يسهم في غلق الملف بشكل سريع وناجح".

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أهمية تيسير إجراءات التصالح ومحاولة إيجاد موحدة يتعامل معها المتقدمين بالطلبات، فبالطبع سيكون ذلك داعم كبير لتشجيعهم علي تقنين أوضاعهم.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء.

حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية. 

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، كما نتابع أولا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف.  

من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار: كان الهدف هو وضع منظومة للبناء، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وخلال ذلك رصدنا عددا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة. 

فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها. 

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء. 

وأشار الوزير إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب.

مخالفات البناء تراخيص البناء الجديدة التنمية العمرانية وزارة التنمية المحلية الإدارة المحلية

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