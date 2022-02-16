زاهي حواس: عمر الشريف قال لي أنت أفضل ممثل رأيته.. وقريتنا 500 شخص لكنها مليئة بالثقافة| فيديو

مازح الدكتور زاهي حواس العالم الأثري الكبير، الإعلامية لميس الحديدي ؛ لدى سؤالها له عن قرية العبيدية الواقعة ضمن نطاق محافظة دمياط التي تمثل مسقط رأسه قائلا : تقع بين دمياط والمنصورة عشان ماتقلوش أني بخيل ".

مؤكداً في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " on أن قريته الصغيرة لم يكن يتجاوز تعداد سكانها 500 فرد ورغم ذلك كان الفلاح بها يتمتع بقدر كبير من الثقافة "

واصل : " وأنا طفل صغير كان فيه أتنين من الفلاحين في البلد وكان عندهم مكتبات في بيوتهم وكنت بروح أستلف كافة الكتاب والروايات الإنجليزية المترجمة للغة العربية من عندهم اسمهم محمد حافظ وصبري القزاز "

أكمل : " كنت بقرا من الطفولة وكنت أهوى الأشياء المثيرة وكافة كتب إحسان عبد القدوس وألف ليلة وليلة ويوسف السباعي "

وكشف أن قريته كان بها " حكاء " في رمضان يجمع الصغار حوله ويقص عليهم القصص والحكايات وأنه تعلم منه الكثير رغم أن هذا الرجل كان أمياً لكنه كان بارعاً في قص الحكايات قائلاً : " لم أنسى صوته في أذناي وقصصه إلي علمت في دماغنا كلنا "

استطرد: " تعلمت منه أن لا أتحدث كثيراً وأن أعطي المعلومات السريعة والدقيقة التي لا تنسى وهذا أفادني في ظهور التلفاز "

وروى ذكرياته مع كتاب القرية والشيخ " يونس " الضرير الذي كان يحفظ أبناء قريته القران الكريم قائلاً : " رغم أنه كان شيخ ضرير لكنه كان يكتشف شقاوتي لأني كنت طفل شقيـ، ومان يضربني بالعصاية".

وأوضح أن قريته أقامت مسرحية في طفولته عن فلسطين قام بإخراجها شاب من القرية يدعى محمد الزهيري وقام هو ببطولتها قائلاً : " كان يختارني بطل دائماً ولذا عمر الشريف وصفني بأني أفضل ممثل راه وذلك في الفيلم الذي جسد شخصية زاهي حواس "