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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بداية من 1 مايو القادم

3 شهور فترة سماح.. حماية المستهلك: ألزمنا أصحاب المصانع والشركات بكتابة العمر الافتراضي على السلع|فيديو

المهندس أيمن حسام
المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن البعض يتصور أننا "بنخترع" قرارات وإجراءات في الجهاز ولكن هذا الأمر غير صحيح، مؤكدا أن كتابة العمر الافتراضي على السلعة أصبح ضرورة مثله مثل كتابة فترة الضمان.

 

وأضاف أيمن حسام، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه منحنا فترة سماح 3 شهور لأصحاب المصانع والشركات لكتابة العمر الافتراضي، مشيرا إلى أن هذا الامر متبع في أوروبا منذ عام 1921.

 

وتابع أيمن حسام، أنه ألزمنا أصحاب المصانع والشركات بكتابة العمر الافتراضي على السلع بداية من 1 مايو القادم .

 

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه سنطبق الغرامة على أصحاب الشركات والمصانع في حالة عدم الالتزام لكتابة العمر الافتراضي على السلع، مؤكدا أنه ألزمنا الشركات بحل المشكلات في حالة عدم كتابة العمر الافتراضي على السلع حتى اذا وصل الامر إلى استبدال المنتج نفسه .

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