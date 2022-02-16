حماية المستهلك: المنافسة هي المعيار الوحيد لرفع مستوى الجودة للسلع والمنتجات|فيديو

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المنافسة هي المعيار الوحيد لرفع مستوى الجودة ، مؤكدا أن المستهلك يقوم بشراء السلع وفي ذهنه أنه لن يغيرها إلا بعد سنوات طويلة.

وأضاف أيمن حسام، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انه جلسنا مع أصحاب المصانع لمناقشة القرار، مشيرا إلى أن اغلب اقتراحات أصحاب المصانع والشركات كانت تتعلق بفترة التطبيق.

وتابع أيمن حسام، أن الجهاز يضم رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وعددا كبيرا من الممثلين، مؤكدا أنه اتخذنا قرارات هامة للمصلحة العامة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى ان القانون ينص على أن فترة الضمان لا تقل عن عامين.