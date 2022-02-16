حياة كريمة.. إنجازات في قرى مركز الشهداء تتحقق على أرض الواقع|صور

ما زالت إنشاءات وإنجازات حياة كريمة تغير الواقع في مركزى الشهداء واشمون في محافظة المنوفية وذلك بعد دخول العديد من المشروعات في طور الانتهاء وخاصة في مجال الأبنية التعليمية من دخول عدة مدارس جديدة وتطوير مدارس أخري.

ففي مركز الشهداء فقد شهد الأسبوع الماضي إنجازات كثيرة منها حيث شهدت المشروعات تطور ملحوظ في النسب التنفيذية بجميع قرى مركز الشهداء، فقد ازداد عدد المشروعات التي قاربت على الانتهاء بالفعل، إلى جانب عدد آخر قد حقق نسبة تنفيذ ١٠٠%، هذا وقد شهدت باقي المشروعات تطورا ملحوظا في النسب التنفيذية بجميع قرى الوحدات المحلية، ففي الوحدة المحلية بدراجيل تواصلت أعمال التشطيب بالوحدة الصحية بقرية كفر الشبع، واستمرت الأعمال بوحدة فصل حديد ومنجنيز بالقرية، وخلال الأسبوع تم تركيب سلم كوبري مشاة عزبة القط بدراجيل، واستمرت أعمال تشطيب المجمع الزراعي، وسكن كريم بها، ورفع كفاءة كوبري قرية كفر السوالمية، واستمرت أعمال تخشيب وتسليح أعمدة الطابق الأول علوي بوحدة التأمين الصحي بالقرية، وتشطيب عمارات سكن كريم بها، ورفع كفاءة ملعب ومركز الشباب بدراجيل.

تواصلت مشروعات الوحدة المحلية بزاوية الناعورة في التقدم، حيث استمر العمل في تشطيب المجمع التنموي بزاوية الناعورة، ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية بالقرية، والأعمال الإنشائية بالوحدة الصحية بجزيرة الحجر، ومركز شباب كفر حجازي، وتواصلت أعمال تشطيب وحدة الإسعاف بزاوية الناعورة، ورفع كفاءة مركز شباب ومدرسة نادر الإعدادية المشتركة، وخلال الأسبوع تم البدء في حفر مركز تنمية الأسرة بجزيرة الحجر، رفع كفاءة مدرسة أحمد راضي بعزبة سعيد حبيب، وتواصلت الأعمال الإنشائية بمركز شباب كفر دنشواي.

تقدمت النسب التنفيذية بمشروعات المبادرة الرئاسية بالوحدة المحلية بدنشواي، حيث تم بدء الحفر بوحدة تنمية الأسرة بدناصور، وفك أخشاب سقف الطابق الثاني علوي واستمر تسديد الطابق الأرضي ومحارة الطابق الأول علوي وواجهة الدور الأرضي والأول علوي بالوحدة الصحية بدناصور، وتواصلت أعمال تشطيب مركز شباب دناصور والسور حول المبنى والملعب، وتركيب حديد السور، وتشوين السن لطبقة الإحلال الأولى بملعب إبشادي، وتخشيب وتسليح أعمدة وسقف عنبر التشغيل، وغرفة المخزن، وأعمدة السور من الناحية البحرية والقبلية بمحطة رفع الصرف الصحي بدنشواي، كما تواصلت اعمال تشطيب وحدة الإسعاف والمجمع الزراعي والتنموي ومركز الشباب بالقرية، والبدء في تشطيب الطابق الأرضي والأول علوي وتشوين مواد البناء لتسديد الطابق الثاني علوي بالمركز الطبي بها، واستمر تخشيب وتسليح أعمدة الطابق الأرضي لمبنى مدرسة دكيرس للتعليم الأساسي بمساحة ٩٧٦ متر تقريبا، بإجمالي ١١ فصل، والسور وحجرة الأمن، وتواصلت أعمال رفع كفاءة مركز شباب أبو كلس، وأعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بأبو كلس ودنشواي، وتسديد عنبر التشغيل والسور من الجهة البحرية والشرقية والقبلية بمحطة رفع الصرف الصحي بابو كلس، صب "اللبشة " العادية بوحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه أبو كلس

استمرت الأعمال بمشروعات الوحدة المحلية بكفر عشما، حيث تواصل العمل بتشطيب المجمعين التنموي والزراعي، ومركز الشباب بكفر عشما، وتواصلت الأعمال الإنشائية بمدرسة الشهيدين جمال جاب الله ووليد معوض بالقرية، ورفع كفاءة مدرسة أشرف حبيب بالعراقية، وتشطيب وحدة الإسعاف بالقرية، والأعمال الإنشائية بالوحدة الصحية بها، وبمحطة رفع الصرف الصحي بعشما، وفرد طبقة الإحلال بمركز تنمية الأسرة بقرية كفر عشما، وتواصل أعمال التوسعة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بسلامون بحري، وعمل جسات بقرية سلامون بحري تمهيداً لرصف الشوارع، كما استمرت الأعمال الإنشائية بالوحدة الصحية بقرية سلامون قبلي، وتبطين ترعة الفيل ورفع كفاءة مدرسة كرم مطاوع بالقرية، وأعمال الحفر لتوصيل خطوط النت بها، ورفع كفاءة مركز شباب سلامون بحري، بدء أعمال الحفر لإنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية كفر عشما.

تابعت الوحدة المحلية بساحل الجوابر مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث تواصلت الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحي بسرسموس، وتشطيب المجمعين التنموي والزراعي بساحل الجوابر، والأعمال الإنشائية بالوحدة الصحية بسرسموس، وتشطيب عمارات سكن كريم بكفر سرسموس، ورفع كفاءة مركز شباب سرسموس.

تواصلت مشروعات الوحدة المحلية بزاوية البقلي في التقدم، حيث يتم صب "بلاطة " الطابق الأرضي بالمركز الصحي بعمروس، وتشطيب المجمعين التنموي والزراعي بزاوية البقلي، وتشطيب عمارات سكن كريم بالعزبة الحمراء، وزاوية البقلي، واستمرار الأعمال الإنشائية بإسعاف عمروس، أوعمال الحفر بشوارع زاوية البقلي لتوصيل خط الغاز، تشطيب عمارات سكن كريم زاوية البقلى، رفع كفاءة مدرسة أنيس نصر البمبى ببشتامى، ودق بئر ووحدة فصل حديد ومنجنيز ببشتامى، تبطين الجنابيه اليمني ببشتامي، ورفع كفاءة مركز شباب بشتامي.

ومن جانبه أكد مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بأن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الشهداء تشهد تطورا ملحوظا ومستمرا في النسب التنفيذية بجميع قرى المركز.

وتابع استمرار المتابعات اليومية لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة المعوقات التي من شأنها تعطيل مسيرة العمل في مختلف القطاعات في جميع الوحدات المحلية لتوفير كافة احتياجات المواطنين بمركز الشهداء بأفضل وأدق الطرق الممكنة للتخفيف عن كاهلهم ورفع المستوى المعيشي لهم عن طريق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم برفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري على أن تكون متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات.