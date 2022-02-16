جمال عبد الحميد: الزمالك يسافر اليوم إلى أنجولا.. وأحمد مرتضي متحدثا رسميًا لمجلس إدارة

قال جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك، إن الفريق يسافر اليوم من برج العرب إلى انجولا لمواجهة ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات، للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل في لواندا.

واضاف جمال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد، أن مجلس الإدارة كلف أحمد مرتضى منصور، متحدثا رسميا لمجلس إدارة الزمالك.

وتابع جمال عبد الحميد ، أن مرتضي منصور اختار القائمة بعناية وعلى أسس واضحة، موجها الشكر الي الجمعية العمومية على اختيار القائمة الكاملة.