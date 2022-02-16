هدهود: أشجع الزمالك منذ الستينيات.. ومرتضى منصور عرض عليا منصب النائب "صدفة"

قال اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس نادي الزمالك ، أشجع نادي الزمالك من الستينات وانتمي لعائلة زملكاوية كاملة.

واضاف هدهود في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد، أنه تحدث مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حول رغبته في الترشح لانتخابات الزمالك منذ فترة طويلة.

وتابع هدهود ، أن مرتضى منصور وطني ومخلص للمؤسسة التي يقودها، متابعا: عرض عليا منصب النائب مصادفة أثناء تجديد عضويتي في النادي.

وواصل هدهود ، أن زوجتي أول من دعمت قرار ترشحي للزمالك وبذلت مجهودا في الانتخابات وتمسكت بالأمل في الفوز رغم ترشحي لأول مرة.