متحدث الإسكان: إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات مشروعات سكن مصر وجنة

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، آخر تطورات الحجز للوحدات السكنية الجديدة في مشروعات الإسكان في جنة مصر واسكان مصر.

وقال عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات مشروعات سكن مصر وجنة.

وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن وحدات مشروعات سكن مصر وجنة متواجدة في 15 مدينة.

وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أننا نوجه الحاجزين في المشروعات الإسكانية إلى جهة التمويل.