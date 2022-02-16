كلام في الوعي.. برنامج إذاعي يقدمه محمود بكري على أثير البرنامج العام

تحتضن إذاعة البرنامج العام بالإذاعة المصرية برنامج"كلام في الوعي"والذي يقدمه الكاتب الصحفي"محمود بكري"عضو مجلس الشيوخ، إبتداء من يوم18 فبراير الجاري.

يقدم البرنامج في الساعة الثانية من ظهر كل يوم"جمعة"ولمدة ثلاثين دقيقة للحلقة.

يناقش البرنامج أهمية الوعي في مواجهة كل مايتعرض له المجتمع من حروب وشائعات وسلوكيات.

ويستضيف محمود بكري علي الهواء أبرز الشخصيات من كبار المسئولين والخبراء ونجوم الفكر والفن والثقافة والإعلام وغيرها من التخصصات.

كلام في الوعي

برنامج كلام في الوعي، تقديم محمود بكري، ومن إخراج أيمن فتيحة، وإشراف مدحت فهمي.