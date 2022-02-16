التليفزيون يخصص فقرة للحديث عن النماذج الناجحة من سيدات مطروح

خصص برنامج التاسعة، المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، فقرة؛ للحديث عن النماذج المشرفة والناجحة من السيدات فب محافظة مطروح، تم فيها استضافة كلا من: نادية زايد، من قبيلة العشيبات رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس المحلي بمطروح، والدكتورة تهاني فرج، أول سيدة بدوية تحصل على الدكتوراه بمطروح".

وكشفت الدكتورة تهاني فرج، أول سيدة بدوية تحصل على الدكتوراه بمطروح، تفاصيل حصولها على هذه الدرجة العلمية، قائلة إنها عانت كثيراً من أجل الحصول على درجة الدكتوراه، حيث توقفت عن التعليم عدة مرات، لظروف، لكن والدتها كانت تشجعها منذ الصغر على التعليم، وكانت تنادي عليها بـ “ يا دكتورة تهاني”.

وأوضحت أنها منذ الصغر كانت تلحم بأن تصبح دكتورة، وبحمد لله، و بالسعى تمكنت من تحقيق حلمها.

وأشارت إلى أن المجتمع البدوى لا يقبل بتعليم المرأة، ولذلك واجهت العديد من الصعاب من أجل وصولها لما هي عليه الآن وحتى تكون مثال لفتيات مطروح.

وتابعت تهانى :" انه لم يتم تعيينها في الجامعة حتى الآن، وأكدت أن أفضل مكافأة لها هي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرتها في افتتاح قناة السويس".

وفى نفس السياق قالت نادية زايد، من قبيلة العشيبات رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس المحلى بمطروح، إن القبائل يشجعون أولادهم على التعليم، وهذا هو الجانب المشرق لمطروح، وغير صحيح ما يقال إنه يتم رفض الفتيات في المجتمع القبلى.

ولفتت خلال الحوار: "نحن قبائل متكاتفة تساند بعضها البعض ولو كانوا يرفضون التعليم ما كنا معكم الآن، فهناك المهندسة، وهناك الطبيبة، الدكتورة الجامعية".

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منح المرأة المصرية حقوقا ما لم تحصل عليها في السابق، وأولى أهمية قصوى بتنمية المناطق النائية والريف معلقة: "لماذا تم إقصاء المرأة البدوية من قوائم انتخابات 2020 البرلمانية.. لدينا نائبتان فضليات ولكن ليس منهن بدوية وأهل مكة أدرى بشعابها".