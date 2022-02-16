أحمد مجدي: لاعبو الزمالك فقدوا الثقة منذ المشاركة في كأس الرابطة

قال أحمد مجدي، لاعب فريق الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض يفقد الثقة منذ مشاركته في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، مشيرًا إلى أن قرار مشاركة دوليي الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، بالمباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا، كان خاطئًا.

وأضاف مجدي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، أن تغيير 9 لاعبين في مباراة سموحة واستبعادهم من اللقاء، غريب للغاية، وأثر على أداء الفريق، خاصة أنه غاب عنه الانسجام تمامًا.

وتابع حديثه، أن كارتيرون حاول اصطياد أحمد سامي مدرب سموحة، لكنه لم ينجح في ذلك، وانقلبت خطته، حيث نجح مدرب الفريق السكندري في إسقاطه، مشيرًا إلى غياب طارق حامد يؤثر للغاية على الفريق.

واختتم تصريحاته، أن فتح الزمالك لملعبه كان مؤثرًا، حيث نجح أحمد سامي في لعب الكرات المرتدة التي سجل منها هدفه الأول، ثم وصل بهجمة أخرى نجح من خلالها في الحصول على ركلة جزاء عززت النتيجة إلى فوز بثنائية نظيفة.