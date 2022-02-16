مرصد الأردن: تسجيل 5 زلازل جنوب بحيرة طبريا في يوم واحد

قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، الأربعاء، إنه جرى تسجيل 5 زلازل (جنوب بحيرة طبريا) بعد الزلزال الأول الذي تم تسجيله الساعة 8:55 من مساء الثلاثاء، وذلك خلال يوم واحد.

ووقعت هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر وقعت الساعة 5:22 صباحا جنوب طبريا.

وكان سويدان، قد قال الثلاثاء إن هزة أرضية حدثت في بحيرة طبريا مساء الثلاثاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح سويدان أن مركز الهزة الأرضية على بعد 7 كم جنوب طبريا على فالق البحر الميت، وبعمق 10 كم، ووقعت الهزة عند الساعة 20:55 من مساء الثلاثاء.