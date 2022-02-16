بريطانيا تستعد لبدء التجارب السريرية لطرح لقاح لمواجهة أوميكرون

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا ستبدأ، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في تجارب سريرية على لقاح خاص بالمتحور "أوميكرون".

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن المتطوعين البريطانيين من بين أوائل الذين سيختبرون اللقاح الجديد الذي يتصدى لـ"أوميكرون"، وسيشارك نحو 3 آلاف شخص في التجارب، التي يقودها مستشفى فى سانت جورج في لندن.

ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى 29 مستشفى في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد، إن: "المملكة المتحدة رائدة عالميا في البحث والتطوير الخاصين باللقاحات والأدوية".

ودعا "أي شخص مؤهل للمشاركة في هذا البحث الحيوي، والمشاركة في حماية البلاد لسنوات مقبلة بينما نتعلم كيف نتكيف مع مرض كوفيد-19″، الذي يسببه فيروس كورونا".

ووتتعاون شركة الأمريكية مع المعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا من الوصول إلى اللقاح الجديد.

وتقول موديرنا إن بريطانيا وخاصة معهد البحوث الصحية كانا رائدين في دراسة اللقاحات والعلاجات أثناء الوباء، حيث قامت ببناء قدرات كبيرة في هذا المضمار.

يذكر أن شركة فايزر أوشكت على بدء التجارب السريرية على لقاح مماثل يستهدف المتحور "أوميكرون"، شديد العدوى.

وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، قد حذر أمس الثلاثاء، من أن خطر تفشي متحور "أوميكرون" لا يزال مرتفعا في شرق أوروبا.

وأوضح كلوج أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" قد زادت بما يفوق الضعف في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا..

كما حثت المنظمة السلطات في تلك البلدان على تحسين برامج التلقيح وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى التعامل مع هذا الارتفاع الكبير في الإصابات.