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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. النطق بالحكم على صاحب مكتبة بالغردقة بتهمة تزوير محررات رسمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعقد محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم علي صاحب مكتبة بالغردقة، والذى تم اتهامه فى قضية تزوير محررات رسمية خاصة بالجهات الحكومية، مقابل مبالغ مالية وبيعها للمواطنين في المحافظة.

 

تعود الواقعة حين تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط صاحب مكتبه حولها لورشة لتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية وبيعها للمواطنين فى البحر الأحمر.

 

حيث تقدم مالك مؤسسة للتوريدات العمومي، ببعض الأوراق والمستندات؛ سجل تجاري، أوراق تأمينات، نموذج 9 حجز ضرائب، إيصال كهرباء لشركة توريدات مستلزمات فندقية، للحصول على قرض بقيمة نصف مليون جنيهاً من بنك إلا أن الإجراءات توقفت ولدى فحص أوراق السجل التجاري تبين عدم صحتها وحال حضوره للبنك والاستعلام منه عن مصدر تلك الأوراق قام بخطفها ومحاولة تمزيقها وعلى الفور تم الاتصال بالنجدة.

 

بمواجهته أمام مفتشي قطاع الأمن العام، اعترف بالواقعة مضيفا بتحصله على المستندات المزورة المضبوطة من مالك مكتبة، يبلغ من العمر 37 سنة مقابل مبلغ مالي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر أسفرت عن ضبطه بالمكتبة.

 

وبتفتيش المكتبة عثر على أوراق ممهورة بأختام مقلدة منسوبة على خلاف الحقيقة لنيابة الغردقة لشئون الأسرة، مستشفى خاص، مصلحة الضرائب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، مصلحة الشهر العقاري، جهاز كمبيوتر وطابعة ألوان و سكانر.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمستندات المضبوطة بالمكتبة لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واستخدامه جهاز الكمبيوتر المضبوط في التزوير.

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