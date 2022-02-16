جميل عفيفي : مصر خلال الـ 8 سنوات الأخيرة أعطت اهتماما كبيرا للقارة الإفريقية |فيديو

علق جميل عفيفي ، الكاتب الصحفي، على ترحيب الجالية المصرية في بلجيكا بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلًا:" الجالية المصرية في كل مكان تلاقيهم موجودين ومرحبين بالرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤيدين له و لخطواته "، متابعًا:" الجالية المصرية بتسعد لما الرئيس يكون عندها لأنهم بيبقوا في الغربة ومحتاجين أن يكون في تواصل معاهم ".

وأضاف " عفيفي" خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" والمُذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه خلال الـ 8 سنوات الأخيرة مصر أعطت اهتمام كبير جدًا للقارة الإفريقية من أجل التنمية ورفع المعدلات الاقتصادية وزيادة الاهتمام بالمواطن الإفريقي .



وأشار إلى أن الدول الإفريقية مهملة من قبل العالم بشكل كبير برغم ما تمتلكه من ثروات ، مؤكدًا أنه يجب وجود تعاون بين دول العالم للوقوف بجانب الدول الإفريقية ، لافتًا إلى أن الرئيس دائمًا يتحدث عن القارة الإفريقية وينقل الأزمات التي تعاني منها القارة الإفريقية .



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.



وأكد السفير بسام راضي، أن القمة الأفريقية / الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان “أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠”، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال “خطة عمل القاهرة”.

ويؤخذ في الاعتبار، أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.



