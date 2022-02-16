خفض الانبعاثات الكربونية .. التنمية المحلية توضح تفاصيل منظومة المخلفات الصلبة

كشف خالد قاسم متحدث التنمية المحلية، عن تفاصيل منظومة إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة بشراكة مع وزارات الدولة .

وقال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،إن الوزارة تعمل وفق 3 محاور ضمن أهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية ، و الحد الانبعاثات الحرارية ، الكربونية وتقليل نسب التلوث وتطوير البنية التحتية .



ونوه خالد قاسم ، أن محور تقليل الانبعاثات الكربونية يعتمد على اعداد منظومة ادارة متكاملة للمخلفات الصلبة بالاشتراك مع وزارات الدولة بتطوير المجازر ، المحاجر وتحويل السيارات التى تعمل بالنقل العام فى محافظتى القاهرة والاسكندرية بنظام الغاز الطبيعى ، الطاقة الكهربائية للحد من التلوث والانبعاثات الحرارية بالاضافة لاطلاق تطوير البنية التحتية فى منظومة رصد المخلفات الصلبة وإغلاق المقالب العشوائية وانشاء محطات لتجميع المخلفات من الأحياء بإجمالى 94 محطة وانشاء خلايا دفن صحى ومصامع لتدوير المخلفات وانتاج طاقة كهربائية .